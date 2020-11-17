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Okulllar Tekrar Kapatıldı!!! Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim ile evden Eba ile eğitime geçiş yapıldı

Okulllar Tekrar Kapatıldı mı? Okulllar Tekrar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin yıl sonuna kadar uzaktan yapılacağını söyledi.

Okulllar Tekrar Kapatıldı!!! Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim ile evden Eba ile eğitime geçiş yapıldı
17 Kasım 2020 Salı 20:49

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası artan koronavirüs salgınına yönelik açıklamalarda bulundu.

Salgının Avrupa ve diğer birçok dünya ülkesinde sonbaharla birlikte yükselişe geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı.

EĞİTİM, YIL SONUNA KADAR 'ONLİNE' OLARAK DEVAM EDECEK

Koronavirüs salgınının artışıyla birlikte eğitimin, yıl sonuna kadar online şekilde devam edeceğini duyuran Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan 'maske, mesafe ve temizlik' kuralına bir kez daha riayet etmeleri ricasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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