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Okulların Açılacağı Tarih Belli Oldu! İşte Okullların Açılacağı Tarih

Okullar ne zaman açılacak? okullar haziranda açılmayacak mı? Okulların Açılacağı Tarih Belli Oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni öğretim yılının eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Okulların Açılacağı Tarih Belli Oldu! İşte Okullların Açılacağı Tarih
18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:16

Yeni öğretim yılı eylülde başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, eğitim-öğretim yılı sonlandırıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacak.

YENİ ÖĞRETİM YILI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

ÜNİVERSİTELERLER İLGİLİ KARAR

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır.

KREŞ VE BAKIM EVLERİ

Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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