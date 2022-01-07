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Okullardaki vaka sayısı nedeniyle, Ara Tatiller Erkene Çekilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Özer, artan vakalar sonrası merak edilen "Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?", "Tatil öne alınacak mı?" sorularına yanıt verdi.

Okullardaki vaka sayısı nedeniyle, Ara Tatiller Erkene Çekilecek mi?
07 Ocak 2022 Cuma 10:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Omicron varyantı ile koronavirüs vakalarında artışların yaşanması, veli ve öğrencilerin kafasında tatil ve yüz yüze eğitimle ilgili soru işaretleri oluşturmuştu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEYA TATİLİ BİR HAFTA ÖNE GETİRMEYİ PLANLAMIYORUZ"

Merak edilen "Tatil bir hafta öne alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor."

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