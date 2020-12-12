Okullarda sigara yasağını uygulayacak görevli nasıl belirlenir?

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerindeki "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka," ibaresine göre 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi belirlendiğinden öğretmenler bu görevi yerine getirmek zorundadır.

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanunun "Tütün ürünlerinin yasaklanması" başlıklı 2. maddesinde düzenlenen yerlerde tütün ürünlerini içmek yasaklanmıştır.

İşte o yerler;

"Tütün ürünlerinin yasaklanması

Madde 2 - (1) Tütün ürünleri;

a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,

b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,.... tüketilemez. "

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun "Ceza hükümleri" başlıklı 5. maddesi 1.fıkrasındaki; " (1) 2 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılır . 3 üncü maddenin onikinci fıkrasına, kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında aykırı davranan kişilere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından; özel hukuk kişilerine ait ve herkesin girebileceği binaların kapalı ve açık alanları ile sokak veya kamuya ait sair alanlarda aykırı davranan kişilere ise belediye zabıta görevlilerince, elli Türk Lirası para cezası verilir. Meydana gelen çevre kirliliğinin ilgili kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebilir." hükümlerine istinaden kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında aykırı davranan kişilere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlilerince para cezası verilir.

Kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi nasıl belirlenir?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi belirlenmektedir.

Tebliğin "Amaç ve kapsam" başlıklı 1. maddesindeki; "(1) Bu Tebliğin amacı, 7.11.1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere ilgili birim amiri tarafından yetki verilen kamu görevlileri tarafından uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." hükümlerine göre birim amiri tarafından yetki verilerek sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi belirlenmektedir.

Tebliğin "Yetki" başlıklı 2. maddesindeki; "(1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir." hükümlerine göre Kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi idari para cezası vermekle yetkilendirilmiştir.

Tebliğin "Yetkili kamu görevlilerinin belirlenmesi" başlıklı 11. maddesindeki; " (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren ilgili birim amirleri idari yaptırım uygulamaya yetkili kamu görevlilerini belirler ve duyururlar. " hükümlerine göre Kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi resen belirlenmektedir.

Ayrıca 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerindeki "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka," ibaresine göre 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi belirlendiğinden öğretmenler bu görevi yerine getirmek zorundadır.

Sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi görevini yerine getirmez ise disiplin soruşturması açılır

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanunun "Ceza hükümleri " başlıklı 5. maddesi 15. fıkrasındaki; "(15)

Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır." hükümleri nedeniyle sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi görevini yerine getirmez ise disiplin soruşturması açılır.

Dolayısıyla okullarda birim amiri okul müdürü olduğundan okulda görevli öğretmen ve diğer personel arasından resen sigara yasağını uygulayacak kamu görevlisi belirlenir.

kaynak memurlar