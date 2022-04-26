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Okullarda maske mecburiyeti kalktı

Vaka sayıları binin altına düşene kadar yalnızca toplu taşıma alanları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanılacağını aktaran Bakan Fahrettin Koca, okullarda maskenin kalktığını açıkladı.

Okullarda maske mecburiyeti kalktı
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2022 Salı 22:25

Tüm dünyayı saran koronavirüsle başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye, pandemi tedbirlerinin büyük bir kısmını geride bıraktı.

Vakalardaki yüksek oranda düşüş ile birlikte bugün Bilim Kurulu'nun kararları açıklandı.

Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışındaki kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığı belirtildi.

"Yüz akıyla atlattık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, süreci yüz akıyla atlattıklarını ve maskesiz hayata geçiş yapıldığı ifade eden açıklamalarda bulundu.

"Okullarda maske mecburiyeti kalktı"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli!" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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