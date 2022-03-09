Okullar tatil mi? Bayburt, Kocaeli ve İstanbul’da okullar yarın tatil edildi mi? 10 Mart 2022 Tatil Olan Okullar

Türkiye'nin farklı kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmeye başladı. İstanbul'da okullar 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi. BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?, KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği, okulların yanı sıra üniversitelerin de tatil olduğunu duyurdu.

BAYBURT, Kocaeli ve İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil olacak mı merak ediyordu. Merak edilen soru İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. İstanbul’da okullar tatil edildi.

İstanbul OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 10 Mart Perşembe günü için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe gününden itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

TATİL OLAN İLLER AÇIKLANDIĞINDA SAYFA GÜNCELLENECEKTİR...

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

OKULLARIN YANI SIRA ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1-10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2-Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4-İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5-Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.