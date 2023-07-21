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Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimi belli oldu

Okulların ne zaman açılacağı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı iş takvimini merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin keyfini süren öğrenciler, okulların açılacağı tarih için araştırma yapmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimi belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
21 Temmuz 2023 Cuma 23:10

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Binlerce öğrenci ve veli, yayımlanan takvim sonrasında okulların açılacağı tarihi sorguluyor. İşte ayrıntılar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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