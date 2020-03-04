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Okullar İkinci Ara Tatile Ne Zaman Giriyor ? ve Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Okullar İkinci ara tatile nezaman giriyor ? ve Ramazan Ayı Ne Zaman başlayacak?

Okullar İkinci Ara Tatile Ne Zaman Giriyor ? ve Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?
04 Mart 2020 Çarşamba 21:23

  Okullar İkinci ara tatile ne zaman giriyor ? ve Ramazan Ayı Ne Zaman başlayacak?

Bakanlığın Duyurduğu takvimce okullar için ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında hayata geçirilecek. 13 Nisan 2020 pazartesi tarihli eğitim ve öğretim tekrar nefes aldırmayı planlayacak.

11 AYIN SULTANI  NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

11Ayın sultanına da sayılı günler kaldı neredeyse  23 Nisan gecesi sahur a kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan günü oruc tutulacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde oruç ibadeti bitmiş olacak .

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN ?

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİ YAPACAK ?

19 Haziran 2020 zamanına denk geliyor 11 haftalık yaz tatili ne bismillah diyeceğiz..

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Okullar İkinci ara tatile nezaman giriyor ? ve Ramazan Ayı Ne Zaman başlayacak?
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