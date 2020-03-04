Okullar İkinci ara tatile nezaman giriyor ? ve Ramazan Ayı Ne Zaman başlayacak?
Okullar İkinci ara tatile ne zaman giriyor ? ve Ramazan Ayı Ne Zaman başlayacak?
Bakanlığın Duyurduğu takvimce okullar için ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında hayata geçirilecek. 13 Nisan 2020 pazartesi tarihli eğitim ve öğretim tekrar nefes aldırmayı planlayacak.
11 AYIN SULTANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?
11Ayın sultanına da sayılı günler kaldı neredeyse 23 Nisan gecesi sahur a kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan günü oruc tutulacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde oruç ibadeti bitmiş olacak .
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN ?
23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün
OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİ YAPACAK ?
19 Haziran 2020 zamanına denk geliyor 11 haftalık yaz tatili ne bismillah diyeceğiz..
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler