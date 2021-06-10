Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu

ABD'nin New York şehrinde yer alan bir okulda müdürlük görevini yürüten 42 yaşındaki Evelina Medina'nın, sekreterine zorla çektirdiği çıplak fotoğraflarını sevgilisine göndermesi büyük infial yarattı. Skandal olay, 35 yaşındaki sekreter Gisselle Vasquez'in şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

CEP TELEFONUNU ZORLA KULLANDIRDI

The Sun'da yer alan habere göre sekreterin şikayetinin ardından Evelina Medina, çalışanını şehvetli pozlar vererek fotoğraflarını çekmeye ve sevgilisine mesaj göndermek için cep telefonunu başkasına zorla kullandırmakla suçlanıyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİRDİ

Mahkeme belgelerinden alınan bilgilere göre,okul müdürü Evelina Medina, pantolonunu ayak bileklerine kadar indirdikten sonra eski sekreter Gisselle Vasquez'den iç çamaşırlı fotoğraflarını çekmesini istedi.

SEKRETER, BAŞKA OKULA NAKLEDİLDİ

Aynı zamanda evli olan müdür bu fotoğrafları sevgilisine gönderiyordu. Evelina'nın sekreterliğini üstlenen altı çocuk annesi Vasquez de tacize uğradığını ve sonunda ceza olarak başka bir okula nakledildiğini iddia etti.

"DÖNDÜĞÜMDE ÇOKTAN PANTALONUNU İNDİRİYORDU"

Tazminat davası açan Vasquez, "Bana telefonu verip kapıyı kapatmamı istiyordu. Kapıyı kapatıp döndüğümde pantolonunu çoktan indirmiş oluyordu. Söz konusu fotoğrafları sevgilisine gönderiyor, kocasının olanlardan haberdar olmamasını istiyordu" dedi.

SEVGİLİSİNİN CİNSEL ORGANI HAKKINDA KONUŞUYORDU

Olanlara daha fazla dayanamadığını söyleyen sekreter şimdi eski işvereninden manevi tazminat talep ediyor. Davacı Evelina'nın cinsel hayatı hakkında konuşmasını dinlemeye zorlandığını da belirterek, ''Sevgilisinin çıplak fotoğrafını saklamamı istedi. Birkaç kez sevgilisinin cinsel organ boyutu hakkında yorum yaptı. Kocasının cinsel organından daha küçük olmasına rağmen mutlu olduğunu da söyledi'' ifadelerini kullandı.

Tüm bu iddialar mahkeme dosyasında yer alırken, ilkokul işleten söz konusu müdür görevinden uzaklaştırıldı.

İşte müdürün o fotoğrafları: