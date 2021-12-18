Okan Kocuk, performansıyla dikkat çekiyor

Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralık olarak giden Okan Kocuk, gösterdiği performansla son 3 sezonun en iyisi konumuna geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, 17. haftada oynanan Altay maçındaki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu.

Giresunspor'un sahasında 3-1 kazandığı müsabakanın 90+6. dakikasında Marco Paixao'nun kullandığı penaltı vuruşunu kurtaran 26 yaşındaki file bekçisi, yakaladığı penaltı kurtarma istatistiğiyle son yılların zirvesine oturdu.

16 PENALTIDAN 7’SİNİ KURTARDI

2018-19 sezonundan bu yana kalesine gelen 16 penaltının 7'sinde gole izin vermeyen Okan Kocuk, bu alanda Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran eldiven konumunda bulunuyor.

Bu sezon rakiplerinin kullandığı 4 penaltıdan 3'ünü kurtaran Kocuk'un kariyerinde toplam 11 penaltı kurtarışı bulunuyor. Penaltılarda kalesinde gördüğü toplam gol sayısı ise 16.

GZT Giresunspor formasıyla bu sezon 14 lig maçında toplam 1260 dakika süre alan Okan Kocuk, kalesinde 12 gol gördü. Deneyimli eldiven 5 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

GİRESUNSPOR BAŞKANI YALANLAMIŞTI

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından gözler Giresunspor'da kiralık forma giyen Okan Kocuk'a çevrilmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet 26 yaşındaki eldiven hakkında açıklama yapmış ve sözleşmesinde devre arasında Galatasaray'a geri dönmesinin yolunu açan özel bir madde olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Muslera’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray’dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz." açıklamasında bulunmuştu.