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Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM’ye sunuldu

Başkan Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM’ye sunuldu
30 Aralık 2021 Perşembe 11:02

Öğretmenlere mali ve sosyal haklar sağlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'de..

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

"Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TEKLİF TBMM'DE"

"Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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