Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı, Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı, İşte 2020 Öğretmen Değişim Takvimi

Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi Yayınlandı İşte 2020 Öğretmen Değişim Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri.

Başvurular : 20 Temmuz 2020-27 Temmuz 2020

Atamalar : 28 Temmuz 2020

Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri

Başvurular : 6 Ağustos 2020- 10 Ağustos 2020

Atamalar : 11 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri.

I. Aşama Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020

II. Aşama Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020

Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

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