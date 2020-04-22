Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi Yayınlandı İşte 2020 Öğretmen Değişim Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı, Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı, İşte 2020 Öğretmen Değişim Takvimi

Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi Yayınlandı İşte 2020 Öğretmen Değişim Takvimi
22 Nisan 2020 Çarşamba 21:13

Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi Yayınlandı İşte 2020 Öğretmen Değişim Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı.

Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri.
Başvurular : 20 Temmuz 2020-27 Temmuz 2020
Atamalar : 28 Temmuz 2020
Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri
Başvurular : 6 Ağustos 2020- 10 Ağustos 2020
Atamalar : 11 Ağustos 2020
Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri.
I. Aşama Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020
II. Aşama Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020
Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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