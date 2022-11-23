Öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Ülkemiz’de her yıl kutlanan öğretmenler günü tarihini Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen ünvanının kabul ediliş günü olan 24 Kasım 1928’den almıştır.

Dünyanın birçok ülkesin 1994 yılından bu yada UNESCO’nun önerisi ile 1966 yılındaki Pariste düzenlenen “Öğretmenler Statüsü Hükümetlerearası Özel Konferansı” ‘nın tamamlanıp “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi” ‘nin kabul edilişi olan 5 Ekim Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de başöğretmenlik unvanını kabul edişinin yıl dönümüne denk gelen gün kutlanır.

Bizler de Kamusaati.com olarak tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü"'nü kutluyoruz.

İnnecioğlu Holding Ceo'su Nazmi Yakut "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, en kalbi duygularla selamladığı öğretmenlerin çocukları eğiterek geleceğe güvenle hazırladığını belirtti.

Bir altın cevheri, ustasının elinde nadide bir mücevhere nasıl dönüşüyorsa, evreni özünde taşıyan insanın da öğretmenlerin elinde dikkat, sabır, fedakarlık, incelik, emek ve göz nuruyla alemlerin en şerefli varlığına dönüştüğünü aktaran Yakut, öğretmenlerin cömertçe sunduğu sevgi ve bilgi hazinelerinin kişiliklere ve insani münasebetlere ömür boyunca zenginlik kattığını vurguladı.

İnnecioğlu Holding Ceo'su Nazmi Yakut, Türkiye'nin bugüne dek öğretmenlerin unutulmaz çabaları sayesinde zorlukların üstesinden geldiğine ve kalkınma yolunda önemli mesafeler katettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarını ön planda tutan, mesleğini ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle icra eden öğretmenlerimiz; inanıyorum ki, bundan sonra da farklı düşüncelere daima saygı duyan ve tam demokrasiye içtenlikle sahip çıkan nesiller yetiştirecektir. Dünyada hak ettiğimiz güç ve itibarı elde etmemiz için 'üretim-bilgi' temelli ekonomik yapının gerekliliğini idrak eden öğretmenlerimiz, 'araştırma-öğrenme-uygulama' temelli eğitim sistemini hayat geçirerek ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır. Milletimizin her bir ferdinin öğretmenlerimize olan sevgisi, saygısı ve inancı tamdır. Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimize bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete göç eden bütün öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu mesleği uzun yıllar fedakarca sürdürdükten sonra emekli olmuş öğretmenlerimize de sıhhat ve afiyetler diliyorum." dedi

Günümüzün Akşemsettin’lerisiniz

Öğretmenler Günü için mesaj yayımlayan Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA İlçe Başkanı Ömer YILBAT mesajının tam metni şu şekilde; “Öğretmenlerimiz çok özel ve onurlu bir meslek icra etmektedir.

Memleketimizin ve insanlığın geleceği için büyük emek ve özveri ile görevlerini yerine getiren öğretmenlerimiz, yarınlarımızı şekillendiren en büyük etkendir. Eğitimin temeli ailede atılır, ancak bu eğitimi sürdüren ve çatısını oluşturan öğretmenlerimizdir. Her bir öğretmenimizi ömrünü, yeni nesiller ve ülkemiz için vakfetmiş bir nefer olarak görüyorum. Atamız Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemsettin’in çizdiği yolda yürüyerek Dersaadet’i fethetmiş, çağ açıp çağ kapatmıştır. Bugünün Hoca Akşemsettin’leri de siz öğretmenlerimizsiniz.”

Yerli ve Milli Nesil Vurgusu

“En önemli varlığımız olan gençlerimizin imanlı, vatanperver, yerli ve milli, iradesi elinde, açık fikirli, vicdan ve merhamet bilincine haiz olarak yetişmesi büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda bilim, sanat, edebiyat, spor, kültür, dil ve estetik alanlarında da ileri gitmek aydınlık yarınlar için elzemdir.” İfadelerini kullanan Ömer YILBAT “Eğitimcilerimizin, sorumluluklarının farkında olarak görevlerini büyük bir aşkla icra etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmekte ve yarınlarımıza güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Fedakârca, cefakârca, özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin ve tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, kolaylıklar dilerim.” dedi.

“Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız.”

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

“Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler Gününüzü kutlarım.”

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

“Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.”

“Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”