Öğretmenler Uzman Öğretmenlik Sınavı İptal Olsun ,Öğretmen Maaşları 25 Bin Olsun Diyor.
Twiiter'da öğretmenler tarafından başlatılan #SınaviptalMaaş25Bin hastahgi Türkiye gündemine üst sıralardan girdi.
#SınaviptalMaaş25Bin etiketinde ;
Bana 15 yıl önceki alım gücümü ver bir de kaybettigim itibarımı!!! #SınaviptalMaaş25Bin
Yeni tagımız Sınav iptal ve Maaşlarımıza Zam Öncelikli isteklerimizdir #SınaviptalMaaş25Bin
Efendim, cüzdanlar kuş gibi hafifledi, diyoruz. Siz “Kâğıt, kalem çıkarın; yazılı yoklama yapacağım.” diyorsunuz. #SınaviptalMaaş25Bin
Yoksulluk sınırının üstünde maaş istiyoruz. Çok mu? #SınaviptalMaaş25Bin
Sizlerde #SınaviptalMaaş25Bin etiketine aşağıdan yorum bırakabilirsinniz.