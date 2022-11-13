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Öğretmenler Uzman Öğretmenlik Sınavı İptal Olsun ,Öğretmen Maaşları 25 Bin Olsun Diyor

Öğretmenler Uzman Öğretmenlik Sınavı İptal Olsun ,Öğretmen Maaşları 25 Bin Olsun Diyor.

Öğretmenler Uzman Öğretmenlik Sınavı İptal Olsun ,Öğretmen Maaşları 25 Bin Olsun Diyor
Kamusaati
Kamusaati
13 Kasım 2022 Pazar 12:07

Twiiter'da öğretmenler tarafından başlatılan #SınaviptalMaaş25Bin hastahgi  Türkiye gündemine üst sıralardan girdi.

#SınaviptalMaaş25Bin etiketinde ;

Bana 15 yıl önceki alım gücümü ver bir de kaybettigim itibarımı!!! #SınaviptalMaaş25Bin

Yeni tagımız Sınav iptal ve Maaşlarımıza Zam Öncelikli isteklerimizdir #SınaviptalMaaş25Bin

Efendim, cüzdanlar kuş gibi hafifledi, diyoruz. Siz “Kâğıt, kalem çıkarın; yazılı yoklama yapacağım.” diyorsunuz. #SınaviptalMaaş25Bin

Yoksulluk sınırının üstünde maaş istiyoruz. Çok mu? #SınaviptalMaaş25Bin

Sizlerde  #SınaviptalMaaş25Bin etiketine aşağıdan yorum bırakabilirsinniz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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AYHAN yıldız - 10 saniye önce
Bide grev yapanlar var atın kardeşim işten bunları, şuanki maaşın yarısına bile çalışacak atanamayan binlerce öğretmen var
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