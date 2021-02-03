Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu

Adana'da kocasının 3 yıldır kayıp olduğunu söyleyen kadının polise başvurması üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı. İhbarı yapan kadının, okulundaki müdür yardımcısıyla yasak aşk yaşadığı, bunu öğrenen kocanın eşiyle tartıştığı sırada kayınpederi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Suçlarının ortaya çıktığını öğrenen kayınpeder fenalaşarak öldü.

Merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Mustafa Güven'in eşi Nazmiye Güven (39), 6 Şubat 2018'de polis merkezine giderek kocası için kayıp başvurusunda bulundu. Polis, başvuru üzerine şahsı bulmak için çalışma başlatarak, kayıp şahsın yurt dışına çıkma ihtimali üzerinde durdu.

HİÇBİR HARCAMA YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak yapılan araştırmada kayıp şahsın kredi kartı harcaması, herhangi bir hastane girişi olmadığını hatta hesabındaki 10 bin lirayı hiç harcamadığını belirledi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven'in ölmüş olabileceğini değerlendirerek özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip sivil vatandaş gibi önce mahalleye giderek Güven'in kimseyle problemi olup olmadığını araştırdı.

EŞİ VE KAYINPEDERİNİN ELİNDEKİ TORBA DİKKAT ÇEKTİ

Polisin yaptığı bu araştırmada Güven'in kaybolduğu tarihten bir gün önce eşi Nazmiye Güven ile kayınbabası Ahmet Demirci'nin akşam saatlerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını belirledi. Demirci'nin yaşlı olduğu için kendisine yardım etmek isteyenleri tersleyerek torbayı kızı ile arabaya koyup uzaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, savcılıktan alınan izinle Demirci ve kızı Nazmiye Güven'i teknik ve fiziki olarak takibe aldı.

MÜDÜR YARDIMCISIYLA YASAK AŞK YAŞIYORMUŞ

Yapılan takip sonucunda polis, anaokulu öğretmeni olan Nazmiye Güven'in görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile yasak aşk ilişkisi içinde olduğunu belirledi. Ayrıca Güven ile Ramazan Ö.'nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu yasak aşk iddiası nedeniyle Güven çiftinin sürekli tartıştığı, aralarının bozuk olduğu öne sürüldü. 5 Şubat 2018 günü de bu yasak aşkı öğrenen Mustafa Güven'in eşi ile tartıştığı, yanlarında olan çocuklarının da üst katta oturan dedesinin evine gidip annesi ile babasının tartıştığını söylediği, bunun üzerine dede Demirci'nin eve geldiğinde damadının kızını darbettiğini görünce tabancayla vurarak öldürdüğünü belirledi.

GÖZALTINA ALINAMADAN ÖLDÜ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine baskın yaptı. Nazmiye Güven polis ekiplerince gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen katil zanlısı toprağa verildi.

ORMANLIK ALANA ATMIŞLAR

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven, ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü tartıştıklarını ve alt katlarında oturan babası Ahmet Demirci'nin yukarı çıktığını belirten Nazmiye Güven, tabancayla eşi Mustafa Güven'i vurduğunu söyledi. Olayın ardından eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü.

CANSIZ BEDENİ BULUNAMADI

Polis, bu ifade üzerine Nazmiye Güven'in gösterdiği yerde Mustafa Güven'in cansız bedenini aramaya başladı. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı ve günlerce süren arama çalışmalarında Güven'in cansız bedeni bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.