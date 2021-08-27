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Öğretmen, Zoom konferansını kapatmayı unutunca ilişkiye girerken yakalandı

Jamaika'da Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir konferansta öğretmen cinsel ilişkiye girerken kamerasını açık unuttu. Bir katılımcının “Bu da ne böyle, durdurun hemen şunu!” diye çıkışmasıyla görüntü kesildi.

Öğretmen, Zoom konferansını kapatmayı unutunca ilişkiye girerken yakalandı
27 Ağustos 2021 Cuma 23:20
Öğretmen, Zoom konferansı sırasında ilişkiye girerken yakalandı

Jamaika Öğretmenler Derneği'nin 57. Yıllık Konferansı, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi ortam üzerinde düzenlendi.

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Öğretmen, Zoom konferansı sırasında ilişkiye girerken yakalandı

Zoom üzerinden yapılan konferansta konuşmacı, Kovid-19 pandemisi döneminde geçilen uzaktan eğitimde öğretmenlerin yaşadığı zorluklardan bahsediyordu.

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Öğretmen, Zoom konferansı sırasında ilişkiye girerken yakalandı

Fakat bu sırada öğretmenlerden birinin kamerasını açık unutarak eşiyle ilişkiye girdiği görüldü.

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Öğretmen, Zoom konferansı sırasında ilişkiye girerken yakalandı

Katılımcılardan biri ekrana yansıyan görüntüleri kaydederek sosyal medyada paylaşınca, video viral oldu.

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Öğretmen, Zoom konferansı sırasında ilişkiye girerken yakalandı

Adının Marvene Graham olduğu belirtilen öğretmenin görüntüleri, bir katılımcının "Bu da ne böyle, durdurun hemen şunu!" diye çıkışmasıyla kesildi.

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Öğretmen, Zoom konferansı sırasında ilişkiye girerken yakalandı

Bunun üzerine konferanstan çıkarılan öğretmenin görüntüsü yerine ana konuşmacının kamera görüntüsü ekrana yansıtıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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