Öğretmen, Zoom konferansını kapatmayı unutunca ilişkiye girerken yakalandı

Jamaika'da Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir konferansta öğretmen cinsel ilişkiye girerken kamerasını açık unuttu. Bir katılımcının “Bu da ne böyle, durdurun hemen şunu!” diye çıkışmasıyla görüntü kesildi.
Jamaika Öğretmenler Derneği'nin 57. Yıllık Konferansı, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi ortam üzerinde düzenlendi.
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Zoom üzerinden yapılan konferansta konuşmacı, Kovid-19 pandemisi döneminde geçilen uzaktan eğitimde öğretmenlerin yaşadığı zorluklardan bahsediyordu.
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Fakat bu sırada öğretmenlerden birinin kamerasını açık unutarak eşiyle ilişkiye girdiği görüldü.
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Katılımcılardan biri ekrana yansıyan görüntüleri kaydederek sosyal medyada paylaşınca, video viral oldu.
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Adının Marvene Graham olduğu belirtilen öğretmenin görüntüleri, bir katılımcının "Bu da ne böyle, durdurun hemen şunu!" diye çıkışmasıyla kesildi.
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Bunun üzerine konferanstan çıkarılan öğretmenin görüntüsü yerine ana konuşmacının kamera görüntüsü ekrana yansıtıldı.