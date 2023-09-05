Öğretmen ve Öğrencilere okulda telefon yasağı geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına 1 hafta kala milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararları ve çalışmaları açıkladı. Tekin, öğrenci ve öğretmenlerin cep telefonu kullanımının yasaklandığını belirtti.

Yaz tatili sona eriyor...

Milyonlarca öğrenci pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Dolu dolu geçen tatilin ardından okulların açılmasını bekleyen öğrenci ve velileri heyecan sardı.

Aynı zamanda telaş da başladı.

Özel okullarda fiyatı araştırması

Bu kapsamda okul servisleri, araç-gereçler için harekete geçildi.

Kimi veliler de özel okullarda eğitim almasını istedikleri çocukları için fiyat araştırması yaptı.

En çok merak edilen ise okul servis ve yemek ücretleri oldu.

Servis ve yemek ücretlerinde yeni gelişme

Fahiş fiyatlar veliler tarafından tepki çekerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi.

Bakan Tekin, AA Editör Masası'nda yeni eğitim yılı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tekin, servis ve yemek ücretlerine ilişkin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." dedi.

Öğretmenlere ve öğrencilere cep telefonu yasak

Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Bağış ve kayıt ücreti zorunluluğu yok

Kamuoyunda sıkça tartışılan konuya da Bakan Tekin tarafından nokta koyuldu.

Tekin, zorunlu bağış konusu sorusuna, “Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sınır tekrarı için yönetmelik hazırlanıyor

Devamlılık ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını söyleyen Bakan Tekin, “Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde." ifadelerini kullandı.

Obezite ile mücadele için fiziksel aktivite çalışması yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen hafta yayımladığı bir genelge ile obeziteyi gündemine aldığını söyleyen Bakan Tekin, “Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve liseye kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.” dedi.

"48 bin dersliği elden geçti"

Deprem bölgesindeki çalışmaları da anlatan Tekin, "Güçlendirme yaptığımız, onarım yaptığımız okullar oldu, 48 bin dersliği elden geçirmiş, eğitim öğretime hazır hale getirmiş olduk."

Tekin ayrıca, deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis ettiklerini bildirdi.