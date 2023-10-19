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Öğrenciyi araçtan indirip tartaklayan özel halk otobüsü şoförüne para cezası

Öğrenciyi araçtan indirip tartaklayan özel halk otobüsü şoförüne para cezası

Öğrenciyi araçtan indirip tartaklayan özel halk otobüsü şoförüne para cezası
Admin
Admin
19 Ekim 2023 Perşembe 17:27

Ankara'da indirimli bilet kullanan öğrenciyi araçtan indiren özel halk otobüsü şoförüne para cezası uygulandı. Otobüs daha sonra otoparka çekildi.

Ankara'da indirimli bilet kullanan öğrenciyi araçtan indiren özel halk otobüsü şoförüne para cezası uygulandı. Otobüs daha sonra otoparka çekildi.

Öğrenci de buna tepki gösterdi. Öğrenci ve şoför, birbirlerini iteklerken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğrenci şoföre tepki göstererek otobüsün camlarına eliyle vurdu. Şoför de kapıyı kapatıp, öğrenciyi almadan yola devam etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepkiye neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucu otobüs parka çekilerek, para cezası uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizi mağdur edecek tüm girişimlerin karşısındayız" denildi.

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