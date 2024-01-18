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Öğrencisini darp eden öğretmene 3 bin TL para cezası

Kocaeli'de 17 yaşındaki öğrencisini dersi dinlemediği ve düzeni bozduğu gerekçesiyle darp eden öğretmenin yargılandığı davada karar çıktı. Sanığa basit yaralama suçundan 3 bin TL para cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Öğrencisini darp eden öğretmene 3 bin TL para cezası
Kamusaati
Kamusaati
18 Ocak 2024 Perşembe 21:18

Kocaeli'de17 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmene 3 bin TL para cezası verildi.

ÖĞRENCİSİNİ DARP ETTİ

Olay, 21 Mart 2022 tarihinde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Makine bölümünde eğitim alan 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Olaydan haberi olmayan gencin ailesi videonun 9 Haziran 2022 yılında sosyal medyaya düşmesiyle durumu öğrenerek öğretmenden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 8 Mart'ta yasa gereği basit yargılama usulü uygulandı. Yargılamadan sanık C.D. beraat aldı ancak müşteki avukatının karar itirazı üzerine dava açıldı.

Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatı Aylin Şengöz, mağdur avukatı Seda Nur Balkaya Gence katılırken, sanık ve mağdur öğrenci ise katılmadı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde sanığın öğrenciye eliyle vurarak "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaraladığı" gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Aynı zamanda mütalaada, sanığın M.H.Y'ye karşı işlediği iddia edilen hakaret suçuna ilişkin yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi istendi.

"MÜVEKKİLİN YARALAMA KASTI BULUNMAMAKTADIR"

Olayın 21 Mart 2022'de meydana geldiğini ancak 6 Mayıs 2022'de şikayet edildiğini ifade eden sanık avukatı Aylin Şengöz, şunları söyledi: "Aradan uzun süre geçmiştir. Alınan raporda öğrenci de travmatik bulguya rastlanılmadığı belirtilmektedir. Raporda belirtildiği gibi öğrenci ruh ve beden bakımından kendini savunabilecek ve ifade edebilecek durumdadır. Ama görüntü kayıtları incelendiğinde gülüşmelerin yaşandığı, herhangi bir karşı koymanın gerçekleşmediği, tanık beyanlarının da şaka amaçlı eylemde bulunup gülüşmeler yaşandığı sabittir. Yaralama suçu bakımından müvekkilin yaralama kastı bulunmamaktadır. Hukuk her fiili cezalandırmaz. Hakaret suçu bakımından söylendiği iddia edilen 'yav**k' kelimesini sadece bir tanık ifade etmiştir. Suç sübut bulmamıştır. Söylendiği kabul edilse bile kaba söz niteliğindedir. Tanık beyanları özellikle de son dinlenilen B., öğrencinin yaramaz ve dersi böldüğünü ifade etmiştir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum, mahkeme aksi haldeyse lehe hükümler uygulansın."

3 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığa "basit yaralama" suçundan 3 bin TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. "Hakaret" suçuna ilişkin ise heyet, sarf edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçu unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle beraatine karar verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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