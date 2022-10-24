EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1

Öğrencilerin çıkış saatinde okul önünde silahlı çatışma! 2 öğrenci hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar yoldan geçen öğrenci servis minibüsünde bulunan 16 yaşındaki Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten'in hayatını kaybetmesine yol açtı.

Öğrencilerin çıkış saatinde okul önünde silahlı çatışma! 2 öğrenci hayatını kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
24 Ekim 2022 Pazartesi 23:21

Saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti. Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi.

Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümemme Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılış törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılış törenine katılmayacak
0
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
0
25 Ekim Salı 2022 Resmi Gazete Kararları
25 Ekim Salı 2022 Resmi Gazete Kararları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.