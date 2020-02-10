Öğrencilere Ücretsiz Yemek Hizmeti Başlıyor..

Öğrencilere Ücretsiz Yemek Hizmeti Başlıyor..

Bakanlık yepyeni bir projeye imza attı taşımalı eğitimdeki öğrencileri kapsayan ücretsiz okul yemeğini yurt genelinde 18.5 milyon öğrenciye vermeye hazırlanıyor. okul yemeği programının 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı kapsamında gelişip değişerek ilerleme kaydedecek

TBMM Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu'nda çocuklarda yaşanılan obezite ile alakalı istatistikleri incelemeye aldı , Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, okul yemeği programının okullarda özenle devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti. ABD'de 1946'dan beri okul yemeği programı uygulandığını ve geçen sene 30 milyon çocuğun bu hizmetten faydalanmış olduğuna değindi

Projenin asıl amacı sağlıklı beslenme ve obezitenin önüne geçilebilmek kritik etki oluşturacağına değinen Yardım, okul yemeği programında üç çeşit yemeğe göre hazırlıkların başiatıldığı anlatarak şöyle devam etti: "Eğer Maliye Bakanlığı'nın ve devletimizin gücü yetiyorsa bütün çocuklar için yapılmalı ülkenin Batı'sında da obezite var , bu çocukların sağlıklı beslenmesi için bir kase çorba, bir ana yemek ve bir meyve, bir süt, bir ayran dönüşümlü şekilde verlmesi yeterli, bizim sofralar gibi dört çeşit olması hiçte gerekli değil . 6 milyon çocuk ilkokulda, 11 milyon çocuk da ortaokul, lise, yaklaşık 18 milyonluk bir öğrenci kitlesine sahip İlkokul öncesine ve 6 milyon kişiye yapılabiliyor ise tamam ama yetmiyorsa önerimiz; fakir çocukların ön plana alınıp desteklenmesi.

Okul sütü programı kapsamında ilkokullarda ve anaokullarında altı milyon öğrenci kitlesine haftada üç gün süt verildi . Okullarda kuru üzüm dağıtımı programı ile yaklaşık 6 milyon öğrenciye haftada iki gün 25'er gramlık paketler halinde kuru üzüm verdik.

Okul yemeği Programı kapsamında ilk olarak birinci ilk etapta kademeli olarak başlayıp gelişerek devam edecek bir geçiş söz konusu olacak; o da bu yılki bütçeyle ilgili bir sorun çözülürse inşallah bu yıl 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi'ne yetişecek."

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