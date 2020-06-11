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Öğrencilere karne verilecek mi? Haziran 2020 öğrenciler karne alacak mı? MEB'den karne kararı! İşte Detaylar

Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle okullardan uzak kalmış uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam ederken öğrenciler karne alacak mı? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde öğrencilere bu yıl karne verilecek mi? sorularına yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul da bu yıl karnelerinin elektronik ortamda erişime açılacağını duyurdu. Bakanlık, liselerde ise karnenin basılı ortamda düzenlenmeyeceğini belirtti.

Öğrencilere karne verilecek mi? Haziran 2020 öğrenciler karne alacak mı? MEB'den karne kararı! İşte Detaylar
11 Haziran 2020 Perşembe 01:00

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek. Liselerde "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün başarı" belgeleri ile diplomalar öğrenciler tarafından teslim alınabilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde 22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.


Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi.

Genelgede, liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi.

Buna göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak.

Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönmüş olanlardan denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak.

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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