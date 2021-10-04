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Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün olacak. 5. gün testi negatif çıkan okula dönecek

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:07

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.

Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.

PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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