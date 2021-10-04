Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2022 Yılbaşında Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2022 Sigara Fiyat Listesi, 2020'de Sigaraya Yüzde 30 Zam Geliyor, Zam gelen sigaralar listesi...