Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
13
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0
2023
2023
0
0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0

Öğrenci yurdunda cinsel istismar iddiası: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi

Öğrenci yurdunda cinsel istismar iddiası: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi

Öğrenci yurdunda cinsel istismar iddiası: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi
Admin
Admin
10 Ekim 2023 Salı 11:46

Ümraniye'de bir ortaokul erkek öğrenci yurdunda 11 yaşındaki erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan imam tutuklandı. Yurt binası ise mühürlendi.

Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşında bir erkek çocuk, imam tarafından cinsel istismara maruz kaldığını söyledi. İddiaları reddeden imam ise tutuklandı. Ortaokul öğrencilerine hizmet veren yurt ise mühürlendi.

11 YAŞINDAKİ ERKEK ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR

Ümraniye Osmangazi Mahallesinde Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu' hem ortaokul hem de lise öğrencilerine hizmet veriyor. İddiaya göre, ortaokul yurdunda kalan 11 yaşındaki erkek öğrencinin, imam olan İ.S. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Çocuğun yaşanılanları ailesine anlatması üzerine aile şikayette bulundu. Ocak ayından itibaren yurtta imamlık yapan İ.S. tutuklandı. Ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren yurt binası ise mühürlendi.

"Polis bile buraya giremez" videosu çektiler, ekipler evlerinden aldı
"Polis bile buraya giremez" videosu çektiler, ekipler evlerinden aldı
0
Hamas'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e korkunç tehdit: Her saldırıda bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız
Hamas'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e korkunç tehdit: Her saldırıda bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız
0
ABD, İngiltere ve müttefikler Hamas saldırısını kınadı, İsrail'e desteklerini ifade etti
ABD, İngiltere ve müttefikler Hamas saldırısını kınadı, İsrail'e desteklerini ifade etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.