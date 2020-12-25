Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak

Konya'da 36 yaşındaki Akile Doğan, yanına 2,5 yaşındaki oğlunu da alarak kayıplara karıştı. 4 evlilikten 5 çocuğu olan Doğan'ın oğlunun arkadaşı ile kaçtığı iddia edildi. Olayla ilgili konuşan koca, "Eşimin, ilk evliliğinden olan oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla mesajlaştığını belirlerdim. Tek isteğim oğlumu geri alıp, boşanmak" dedi.

Daha önce 3 evlilik yapan Akile Doğan, 2017 yılında E.D. ile evlendi. Çiftin bir süre sonra A.D. ismini koydukları oğulları oldu. Akile Doğan, 4 Aralık'ta oğlu A.D. ile evdeki para ve altınları alıp, kayıplara karıştı. Bunun üzerine E.D. polis merkezine gidip eşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. E.D eşini bulmak için yaptığı araştırma sırasında eşinin ilk evliliğinden olan oğlu H.C.M.'nin 18 yaşındaki arkadaşına uygunsuz fotoğraf ve mesajlar gönderdiğini belirledi. Bunun üzerine eşi hakkında boşanma davası açıp, yanında götürdüğü oğlunun velayetini almak için hukuk mücadelesi başlattı.

"TEK İSTEĞİM OĞLUMU GERİ ALIP, BOŞANMAK"

2,5 yaşındaki oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten E.D., "Akile D. ile 2014 yılında tanışmıştık. 2017 yılında evlendik ve bir oğlumuz oldu. Eşim, oğlumu da alıp 4 Aralık günü kayıplara karıştı. Eşimin, ilk evliliğinden olan oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla mesajlaştığını belirlerdim. Geçen cuma günü de benim hakkımda uzaklaştırma kararı almış. Ben kendisine zarar verecek olsam 4 Aralık'tan itibaren yapardım. Benim tek isteğim oğlumu geri alıp, boşanmak" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUĞUN VELAYETİNİN MÜVEKKİLİME VERİLMESİ"

E.D.'nin avukatı Gülsen Pişmiş de, Akile Doğan'ın daha önce gerçekleştirdiği 3 evlilikten 4 çocuğunun olduğunu ve çocukların velayetlerinin de babalarına verildiğini hatırlattı. Müvekkili E.D. ile evliliklerinden ise 2,5 yaşında bir oğullarının olduğunu belirten Pişmiş, şunları söyledi: "Müvekkilimden önce 3 kez resmi evlilik yapmış ve 4 çocuğu var. Müvekkilimle yaptığı evlilikte de 2,5 yaşında bir çocuğu var. Biz boşanma davası açıp, çocuğun velayeti ve tazminat istedik. Ancak bizim burada üzerinde durduğumuz husus 2,5 yaşındaki çocuğun velayetinin babaya alınmasıdır."

"MESAJLARI MÜVEKKİLİME ULAŞTIRAN DAVALI KADININ İLK ÇOCUĞU"

Davalı Akile Doğan'ın ilk evliliğinden olan ve şu an 20 yaşında olan oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla aşk ilişkisi yaşadığına dair mesajlara ulaştıklarını belirten Pişmiş, "Davalı hanımefendinin ilk evliliğinden olan şu an 20 yaşında bir oğlu var. Oğlunun, 18 yaşındaki samimi olduğu arkadaşıyla, davalı kadınla aşk ilişkisi yaşandığına dair mesajlaşmalar var. Mesajları tespit eden yakalayan ilk evliğinden olan çocuktur. Hatta müvekkilime de ulaştıran, davalı kadının ilk çocuğudur. Kaçtıysa buna kaçmıştır şekillinde bildirmiş ve mesajlarda da kaçacağına dair yazı olduğu belirtildi. Bu mesajları da yargılama aşamasında dosyaya sunacağız. Bizim amacımız, bir an önce boşanmaları sağlamak ve 2,5 yaşındaki çocuğun velayetini almaktır" dedi.

Gülsen Pişmiş

"EŞLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK YOKTU"

Gülsen Pişmiş, eşler arasında daha önce herhangi bir şiddet ve anlaşmazlık gibi bir durumun olmadığını belirterek, "Davalı kadın ile müvekkilim arasında daha önce herhangi bir sorun yok. Adli olay yok. Müvekkilimin, davalı kadına uyguladığı şiddet söz konusu değil. Hatta gayet de araları iyi, hiçbir sorun yok. Ama müvekkilim, eşinin çocukla hiç ilgilenmediği, işe gidene kadar çocukla kendisinin ilgilenip, karnını doyurduğunu, banyosunu yaptırdığını söyledi. Davalı kadının sürekli elinde cep telefonu olduğu ve çocukla ilgilenmediğini belirtti" diye konuştu.

İDDİLARIN ODAĞINDAKİ KADIN KONUŞMAK İSTEMEDİ

Akile Doğan'ın oğlu H.C.M.'nin kendisinin çocukluk döneminde şiddet gördüğünü, 2,5 yaşındaki A.D.'nin velayetinin E.D.'ye verilmesi yönünde dilekçe verdiğini belirten Pişmiş, "Çocuğun anlatımına göre şöyle; davalı kadın, çocuğun babası ve babaannesi, bir arada yaşıyormuş. Kadın sırf dışarı çıkabilmek ve başka erkeklerle rahat görüşmek adına, ilk evlilikten olan çocukların vücut boşluklarına, göbek deliklerine, burun deliklerine mil gibi, kürdan gibi kesici delici aletler sokup, kanamasına neden olup, sonra da ev halkına 'çocuklar hastalandı, hastaneye götürmek lazım' diyerek evden çıkıp, başka erkeklerle buluştuğu şekilde bize yansıdı. İlk oğlu da, 2,5 yaşındaki A.D.'nin hayatından endişe ettiği için çocukluk döneminde yaşadıklarını dilekçeyle anlattı" dedi.

Akile D., ise iddialarla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı