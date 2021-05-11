17 Nisan tarihinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirien 91. ÖGG sınavlarının sonuçları merak ediliyor. Sınava katılan adaylar sabahın ilk saatleriyle sonuçları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 91. Özel Güvenlik sınavının soru ve cevapları yayımlanmıştı. Peki, ÖGG sınavlar sonuçları açıklandı mı? 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
91. Dönem ÖGG sınavlar sonuçları sabahın ilk saatleriyle vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ÖGG sınavlar sonuçları açıklandı mı? 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
90. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanan sınav talimatına göre 7 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.
Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz:
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
●Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
●14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.