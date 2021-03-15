iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0

Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu

Samsun'da odun kestiği sırada kontrolünü kaybeden 22 yaşındaki Barış Keskin, motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Keskin, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu
15 Mart 2021 Pazartesi 00:02

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olayda, öğlen saatlerinde Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde Barış Keskin isimli genç adam, motorlu testere ile odun kesmeye başladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

22 yaşındaki genç adam, odun kestiği sırada elindeki testerenin kontrolünü yitirdi. Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber