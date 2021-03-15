Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olayda, öğlen saatlerinde Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde Barış Keskin isimli genç adam, motorlu testere ile odun kesmeye başladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

22 yaşındaki genç adam, odun kestiği sırada elindeki testerenin kontrolünü yitirdi. Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.