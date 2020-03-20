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O Ülkede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte Dikkat Çeken Detaylar

O Ülkede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte Dikkat Çeken Detaylar, Ürdün'de koronavirüse yakalanan insanlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önleme çalışmaları kapsamında bugün itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ürdün Sağlık Bakanlığı, Korona virüs Kovid-19 hastalığına yakalanan vaka sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

O Ülkede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte Dikkat Çeken Detaylar
20 Mart 2020 Cuma 19:24

O Ülkede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte Dikkat Çeken Detaylar

O Ülkede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte Dikkat Çeken Detaylar, Ürdün'de koronavirüse yakalanan insanlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önleme çalışmaları kapsamında bugün itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ürdün Sağlık Bakanlığı, Korona virüs Kovid-19 hastalığına yakalanan vaka sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da basın mensuplrı ile bir araya gelerek düzenlemiş olduğu basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, korona virüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.


Ürdünde Faliyet gösteren bütün iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını ifade eden Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getirdi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı. Tüm Dünyada ki gelişmeleri yakından takip eden vaka sayısı az olan ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor..

Arşiv


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sokağa #çıkma #yasağı #ürdün #Korona #Koronavirüs #kovid-19
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