O Ülkede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte Dikkat Çeken Detaylar

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da basın mensuplrı ile bir araya gelerek düzenlemiş olduğu basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, korona virüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.



Ürdünde Faliyet gösteren bütün iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını ifade eden Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getirdi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı. Tüm Dünyada ki gelişmeleri yakından takip eden vaka sayısı az olan ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor..