O POLİS GÖREVDEN ALINDI,TEŞEKKÜRLER BAKANIMIZ! İNCESU DAN DA TEPKİLER

Böyle polis olmaz olsun..Olay her ne kadar Manisa'da da yaşansa,İncesulu vatandaşlarımız olaya çok sert tepki gösterdi

Devletin memuruyum dedi,devletin memuruna karşı çıkamazsın dedi,70 yaşındaki amcamıza demediğini bırakmadı..Polise,askerimize sonsuz saygımız var ama bu görüntüler vicdansızlıktan başka bir şey değil...Hatta artistlğin son hali!

Devletin kendisine verilen yetkiyi bu kadar alçakca kullanan bu polis GÖREVDEN ALINDI! Yaşlı amcamıza 3 milyarı ye otur g... üstüne dedi...Devletin polisi bunu nasıl yapabilir?

Görüntüler Manisa Otogarında çekildi..Ve biz kamusaati.com ekibi olarak videoyu izlediğimizde gözlerimiz doldu.böyle bir şey olabilir mi? 70 yaşında bir adamcağız..Yazık değil mi, sen nasıl polissin? Sen polis misin yoksa kabadayı mı?

Bunları yaparken Allah korusun o yaşlı amcamız ya kalp krizi geçirip ölseydi?Ya oracıkta can verseydi? Sen o vicdan azabı ile nasıl yaşayacaktın? Çoluğun çocuğunda mı yok senin? Daha videonun devamını çektirmemişler, kim bilir o videoda daha neler vardı..

BANA SAKIN EMNİYET PERSONELİMİZİNDE PSİKOLOJİSİ BOZULDU DİYE YORUM YAĞDIRMAYIN!

Emniyet personelimize hele hele askerimize olan hassasiyetimizi kimse sorgulamasın bile..Günde 1,5 milyona ulaşan dijital platformlarımızda hemen hemen her gün polisimizi,askerimizi destekleyen haber yapan onlarca sitemiz var.Ancak böyle bir şey de olursa kusura bakmayın,siz devletin kabadayısı değil,memurusunuz dikkatli olacaksınız.

Gecesini gündüze katmış,corona virüsü ile yüzyüze savaşan sağlık çalışanlarımızdan bile böyle bir haber ya da görüntü gelmedi..Hele ki bu yaşta gariban bir adamcağıza...UTAN KENDİNDEN POLİS..Ve biraz empati kur, vicdansızın biri gelse herkesin ortasında senin anana,babana böyle bir şey yapsa tepkin ne olurdu..

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ GÖREVDEN ALINDI

Bu hassas dönemde ,zaten evden çıkamadıkları için psikolojileri altüst olmuş bu babalarımıza,annelerimize saygısızlıktan da ötesini yapan bu polisi derhal görevden aldı.

İŞTE O UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER

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