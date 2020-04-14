O partinin genel başkanı coronadan öldü,Partililer şokta!

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

O partinin genel başkanı coronadan öldü,Partililer şokta!
14 Nisan 2020 Salı 13:29

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'tan, kötü haber geldi...

Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alınmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haydar Baş, bugün ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.,

HAYDAR BAŞ KORONA VİRÜSÜ NEDENİ İŞE YAŞAMINI YİTİRDİ!

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