O Mekan Hariç Restoran ve kafeler 1 Haziran'da Açılacak! İşte 1 Haziranda Açılacak İşyerinin Tam Listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında restoran, kafe, plajlar, milli parklar ve bahçelerin 1 Haziran itibariyle yeniden açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, bugün Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle son kez yapılan Kabine toplantısının ardıdan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kaldırılmasıyla ilgili net tarih verdi.

1 HAZİRAN'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran, kafeler, park ve bahçeler, kıraathane, kaplıcalar, spor salonları, plajlar, müzeler ve turizm tesislerinin 1 Haziran itibariyle yeniden açılacağını duyurdu.

Erdoğan ayrıca, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri ve kaplıcaların saat 22.00'ye kadar hizmet vereceğini de söyledi. Erdoğan: Restoran ve kafeler 1 Haziranda açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

En Çok Sorulan Soru Düğün Salonları 1 Haziran'da Açılacak mı?

Düğün Salonları hariç tutuldu ve Düğün salonlarının açılması için henüz erken olduğunu 1 temmuz gibi Durumun tekrar değerlendirileceği gelen bilgiler arasında...

RESTORAN VE KAFELER SAAT 22.00'YE KADAR HİZMET VERECEK

"1 Haziran’dan itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

PLAJLAR VE PARKLAR DA 1 HAZİRAN'DA HİZMETE AÇILIYOR

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor."