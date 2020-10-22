O kurumlarda Ocak ve Temmuz promosyonu! 3 yıl sürecek toplamda 4.000 liranın üzerinde promosyon ödenecek

Afyon Kocatepe Üniversitesinde, 2021-2023 yılları arasında, Vakıfbank ile, 3 yıl için 4.200 TL'lik promosyon anlaşması yapıldı. 4200 TL 6 taksit halinde ödenecek

3 YIL 6 TAKSİT

1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 yıl boyunca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeline 700 TL promosyon ödenmesi konusunda sözleşme imzalandı. Türkiye Vakıflar Bankasının ATM'lerinin bulunmadığı ilçelerde, AKÜ personelinin maaş ve ücretlerini Ziraat Bankası veya Halkbank ATM'lerinden, bunların da bulunmaması halinde ise başka banka ATM'lerinden ücret ödemeden çekebilmesinin de önü açıldı.

İŞÇİLER DE DAHİL EDİLDİ

Önceki promosyon anlaşmalarından farklı olarak AKÜ'de işçi statüsünde görev yapan personelin de dahil edildiği sözleşmeye göre bin 862 personele 3 yıl içinde toplam 7 milyon 820 bin 400 TL'lik katkı sağlanacak. Sözleşme döneminde AKÜ'de personel olarak işe başlayanlar da bu ödemelerden yararlanacak.

Diğer taraftan, Uşak Üniversitesi; 2021-2023 yılları için 3 yıllık protokol ile 1.300 personel için peşin 3.750 TL, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 2021-2023 yılları için 3 yıllık protokol ile 1.900 personel için peşin 4.000 TL'lik anlaşma yapmıştır.(Memurlarnet)

SENDİKALAR ARASI REKABET

Türk Eğitim -Sen Şube Başkanı Nizamettin ŞENOL'un basın açıklamasında şunları da söyledi;

Önceki promosyon anlaşması ile şimdiki arasındaki 400,00 TL lik farkı malum sendika kendi zaferiymiş gibi bunu üyelerine duyurmakta, alenen çalışanları kandırmakta ve yeni üye devşirme çabası içinde olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

1898 personel için 6 taksit 4.200 TL mi başarıdır ? Yoksa 1900 personel için peşin 4.000 TL, 1300 personel için 3.750 TL mi başarıdır ? Bunu Afyon Kocatepe Üniversitesi çalışanlarının ve Afyonkarahisar kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.

Türk Eğitim-Sen olarak kamu çalışanlarının haklarını kazanmak amacıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Biz tüm çalışanlara adil maaş ödenmesi, özlük hakları, sosyal hakları, çalışma şartları için var gücümüzle yasaların bize tanımış olduğu yetkileri sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz.(Afyonhaber)