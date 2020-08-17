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O işçilere 112 gün ikramiye ve ek ödeme müjdesi!

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler için uygulanacak olan TİS, Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile Sağlık Bakanlığı'nın üyesi olduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalandı.

O işçilere 112 gün ikramiye ve ek ödeme müjdesi!
17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:36
Sağlık Bakanlığında çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile 2019 ve 2020 yılında ücretlere uygulanacak artış belirlendi.

İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

İşçilere yıllık ilave tediyelerine ek olarak 60 günlük ikramiye ödemesi yapılacağı sözleşmenin 35. maddesinde karara bağlandı. Böylece işçiler yıllık 52+60=112 günlük ikramiye alacaklar.

SOSYAL YARDIM

İşçilere sosyal yardım olarak 6'şar aylık dilemlerde 381 ve 403 TL olmak üzere toplam 784 TL brüt sosyal yardım ödenecek.

EK ÖDEME

Yine işçilere müktesep hak sayılmamak koşulu ile toplu iş sözleşmesi sürecinde yıllık 888 TL ek ödeme yapılacak

GEÇMİŞ YILLARIN FARKLARI ÖDENECEK

Geçen yılın farklarıda uygun zaman diliminde ödeceği karara bağlandı.

ZAM ORANLARI

Sağlık Bakanlığında çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi, TÜHİS ile Öz Sağlık İş arasında imzalandı. 10 Ağustos 2020 tarihinde imza altına alınan sözleşmeye göre, brüt günlük çıplak ücretleri 116,67 TL'nin altında olanlara 5 TL iyileştirme zammı yapılacaktır.

---*2019 yılının ilk altı ayında %8

---*2019 yılının ikinci altı ayında %4

---*2020 yılının ilk altı ayında %5,5 (enflasyon zammı dahil)

---*2020 yılının ikinci altı ayında %5,75 (enflasyon zammı dahil)

zam uygulanacaktır.

 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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