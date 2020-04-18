O ilimiz Malesef Corona Virüsü nedeni ile ölüm sayısı olarak İstanbul'u bile geçti

Ekmeğini kazanmak için,madenlerde çalışan o yüce insanlar Allah yardımcınız olsun!

O ilimiz Malesef Corona Virüsü nedeni ile ölüm sayısı olarak İstanbul'u bile geçti
18 Nisan 2020 Cumartesi 15:21

Tüm dünyayı tehdit eder duruma gelmiş Corona virüsü malesef ülkemizde de etkisini gösteriyor.Ancak Sağlık bakanlığımızın inanılmaz özverili çalışması ile bu illeti kısa sürede atlatacağız gibi gözüküyor.

ZONGULDAK MALESEF ÖLÜM SIRASINDA 1. KONUMDA

Ekmeğini taştan çıkarır derler, işte Zonguldaklı kardeşlerimiz o durumda.Kentin neredeyse %50 si kronik akciğer rahatsızı.Ölüm oranının yüksek olması da buna bağlanılıyor.Zonguldak ilimiz malesef ölüm oranında İstanbulu bile geçti.

1,5 kilometre karelik alanda kömür tozu püskürten 7 termik santral nedeniyle şehirde yaşayanların yüzde 60’ı akciğerler hastalıklarına yakalandı.

81 il içinde nüfusa göre en çok vaka ve ölüm olayının yaşandığı yer olan Zonguldak, corona ölümlerinde ilk 10 il arasında 1. sırada ve İstanbul’u da geçti.

600 bin nufüs olmasına rağmen vaka görülme sıklığı sıralamasında ise malesef 6. ilimiz.

Zonguldak da kaç kişinin öldüğünü malesef sayı olarak bilmiyoruz ancak ölümün en çok olduğu ilimiz.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz:

Kentin özel bir durumunun olduğu zaten biliniyor.kent için sürekli sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve kente özel ekonomik paket açıklanması gerektiğini ifade etti.Aksi durumda hem vaka sayılarının hem de ölüm sayılarının büyük bir artış görülebileceğini düşünüyoruz.

KAYNAK: CUMHURİYET- SÖZCÜ

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