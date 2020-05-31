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O hain yakalandı,Diyarbakır'da Atakan Arslan Polisimizi şehit eden işte o hain!

Şehit polisimiz Atakan Arslan'ın katili yakalandı!

O hain yakalandı,Diyarbakır'da Atakan Arslan Polisimizi şehit eden işte o hain!
31 Mayıs 2020 Pazar 13:49

Hatırlarsanız Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, Atakan Arslan isimli polis memuru, A.P. isimli şüpheli şahsa 'dur' ihtarında bulunmuştu.İhtara uymayan o hain,hem durmadı hem de polise ateş açarak kaçtı.

ŞEHİT POLİSİMİZ ATAKAN ARSLAN,AÇILAN ATEŞ DE AĞIR YARALANMIŞTI!

Ağır yaralanan Polisimiz Atakan Arslan, sağlık ekiplerine gelen ihbar üzerine acilen hasteneye kaldırıldı.Ancak yarası ağırdı şehidimizin...Hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen malesef kurtulamadı..Gencecik yaşında,ortada hiçbir sebeb yokken bir vatan haininin açtığı ateş ile yürekleri dağlayıp Şehitlik mertebesine ulaşan şehidimize Allah'tan birkez daha rahmet diliyoruz

O VATAN HAİNİ YAKALANDI!

Olay yerinden hızla kaçan o hain,Diyarbakır Bağlar emniyet müdürlüğünün ısrarlı çalışması sonucu yakalandı.

Diyarbakır valiliğinden yapılan açıklama da : Devam eden kapsamlı çalışmalar neticesinde hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve polis memuru Atakan Arslan'ı şehit ettiği değerlendirilen M.E.C, Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

İŞTE O VATAN HAİNİ

KAMUSAATI.COM

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