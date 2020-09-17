O Cafeden Şok Açıklama! Kremalı suflelerin içinde sperm vardı!

Fransa'da üç yıldızlı Michelin puanına sahip Le Gallion restoranının işletmecisi Jacques DeNoiret, 37 müşterinin, restoranda yemek yedikten sonra cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandığını bildirmesinin ardından, kremalı suflelerin içinde 'sperm' olduğunu itiraf ederek kurduğu restorandan istifa etti.

Şikayetleri soruşturan Lacasse & Pilfroy firmasının avukatı Luc Rochelle, "Bay DeNoiret, kremalı suflenin laboratuar analizinden sonra, kullandığı gizli içeriğin, çalışanlarından birine ait 'insan spermi' olduğunu kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

Fransa'nın İsviçre ve İtalya sınırındaki Haute-Savoie bölgesindeki Annecy'de bulunan restoran, dünyanın dört bir yanından, sadece üst düzey tatlıların tadına bakmak için gelen gastronomların uğrak yeri haline gelmişti.

ŞEF: OLAĞANÜSTÜ BİR MUTFAK MALZEMESİ

Öte yandan, Şef Jacques DeNoiret, gerçeğin medyaya ifşa edilmesinin ardından, “Özel malzemeyi temin ettiğimiz çalışanım, uçuk ve frengi kaptığını benden gizledi” dedi.

Şef DeNoiret, çalışanlarına belirli günlerde iki litreye varan sperm üretimi için işyerinde ikramiye ödediğini de itiraf etmek zorunda kaldı.

Şef DeNoiret, kremalı suflelerden yiyerek hastalığa yakalanan mülterilerden özür diledi, ancak büyük tepkilere neden olacak şekilde kendini savunarak, insan spermini, "olağanüstü bir mutfak malzemesi" olarak nitelendirdi.

SPERM MİKTARI KADAR İKRAMİYE ALACAKTIK

İsminin açıklanmaması koşuluyla basına bilgi veren eski bir çalışan, "Önce mastürbasyon yaparak bardağa spermlerimizi boşaltır, daha sonra da onu şefe götürürdünüz. Şef ise onu önünüzde tartar ve hafta sonunda size bir ikramiye öderdi" dedi.

Çalışanların ifadelerinde, spermleri evde toplamaya ve soğutmaya, hatta spermlerle dolu kullanılmış prezervatifleri işletmeye getirmeye teşvik edildikleri belirtildi.

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