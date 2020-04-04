O araçlara yasak geldi,Korona nedeni ile ikinci el araç alımı-satımı yasaklandı mı 2020

ikinci el araç satışları yasaklandı mı 2020,corona virüsü nedeni ile araç alım satımı yapmak,araç satışı almak ya da vermek yasaklandı mı 2020

Evet...Son noktaya geldik sanırım..Tüm Türkiye'de neredeyse hayat durma noktasına geldi..SN. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın covid-19 salgını nedeni ile dün yaptığı kısıtmalar nedeni ile tüm vatandaşlarımız kurallara uymaya başladı.

Ancak bugün biraz önce gelen habere göre Ticari araç satışı ikinci bir emre kadar durduruldu!

HİÇBİR ARAÇ SATILMAYACAK

Otomotiv sektörü temsilcileri, bu kararın ekonomiye olumsuz etki yaratacağını belirterek, “Bu karar ile ticari araç grubunda yeni araç satışları tamamen duracak, hiç bir aracın alım satımı yapılamayacaktır. Yani ticari araç yetkili satıcılarının faaliyetleri tamamen duracak, bu durum diğer iş kollarının da ekonomiye sağladığı katkıya olumsuz etkileyecektir.denildi.

Ulaştırma Bakanlığı, insanların evden çıkamadığı, taşımacılığın yükünün arttığı bir dönemde çok tartışılacak bir karara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında geçici bir düzenlemeye giderek, mevcut firmaların da filoya yeni araç katma işlemlerini geçici olarak durdurdu.

"Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23:59’dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesinin ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemleri ikinci bir talimata karar durduruldu” genelge de yayınlanan bu detay tüm alıcı ve satıcıları korkuttu

taşımacılık faaliyetlerine imkan sağlayan C2 yetki belgesi verilmesinide gecici olarak durduruldu!

Ayrıca şöförlerin ticari araç kullanabilmesi için aldığı özel belge olan C2 belgesi de ikinci bir emre kadar durduruldu..

Peki normal ikinci el araç alımı satımı yasaklandımı 2020

Hayır bu konuda herhangi bir yasak söz konusu değildir ancak 35 ile giriş çıkış yasağı konması zaten bu konudaki sıkıntıyı ortaya koyuyor.Yani Şehirlere giriş çıkış yapamamanız zaten ikinci el araç alımı satımını ciddi şekilde durdurmuştur şuanda.