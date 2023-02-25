Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İlk ifadesinde, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı seçildikten sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyleyen Kavak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda bina yerle bir oldu. Depremlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

BAŞKAN SEÇİLİNCE ŞİRKETİ KARDEŞİNE DEVRETMİŞ

İslahiye'ye götürülen Kavak'ın çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği iddia edildi. Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kavak, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLÇE YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesiyle ilgili deprem sonrası yeni bir karar alınmıştı. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçenin yeniden inşa edileceğini belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık bakanımızla. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" demişti.