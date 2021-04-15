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Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyona yakın kişiye ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Bu kapsamda, ülkede koronavirüse karşı önlem olarak getirilen maske takma zorunluluğu 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda uygulanmayacak.

Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
15 Nisan 2021 Perşembe 23:45

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

AŞILAMAYLA BİRLİKTE ÖNLEMLER KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLİYOR

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.

5 MİLYONA YAKIN KİŞİ 2. DOZ AŞI OLDU

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 273 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda. İsrail'de bugüne kadar 6 bin 312 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 836 bin 504'e yükseldi.

Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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