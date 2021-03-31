Nikahtan önce istifa eden kadın çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçi ve işveren arasında sık sık tartışma konusu olan kıdem tazminat alacana ilişkin yüksek yargıdan emsal bir karar çıktı. Karar özellikle, evlendikten sonra işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hayali kuran çalışanlar için büyük önem taşıyor. Yargıtay, nikah tarihinden 10 gün önce istifa dilekçesi veren kadın çalışanın, kıdem tazminatı talebinde bulunamayacağını hükmmetti. Yüksek mahkeme, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı talebinde bulunabilmek için önce resmi nikah yapmak gerektiğini karar verdi.

mahkeme kararına göre, emsal karar Sakarya'dan açılan bir dava ile ortaya çıktı.

Sakarya'da bir işletmede 2003 yılından itibaren çalışmaya başlayan Ş. isimli bir bayan personel, 2006 yılının Eylül ayında evleneceğini beyan ederek işyerinden ayrılıyor. Çalışan, kanunda yer alan, "evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılma halinde kadın çalışanlara kıdem tazminatı ödenir" hükmünden yararlanmak istiyor. Bu talebini de işverene bildiriyor. İşveren de kabul ediyor.

Ancak işçi, 9 Ekim 2006 tarihinde nihakı olan işçi, düğün hazırlıklarını gerekçe göstererek 10 gün önce 30 Eylül 2006 tarihinde istifa ediyor.

Nikahtan sonra ise çalışan kıdem tazminatı talebinde bulunuyor.İşveren ise çalışanına nikahtan önce istifa ettiğini gerekçe göstererek, kıdem tazminatı ödemiyor. Konu bu aşamadan sonra davalık oluyor.

Davacı kıdem tazminatına ilişkin iş mahkemesinde dava açıyor. İş mahkemesi de çalışanı haklı bularak, kıdem tazminatının ödenmesini hükmediyor.

İşveren ise kararı temyiz ediyor. Yargıtay özel dairesi, yerel mahkemenin kararını bozulmasını hükmediyor. Ancak yerel mahkeme kararında direniyor.

Dava en sonunda Yargıtay Genel Kurulu'na geliyor. Yargıtay Genel Kurulu da, istifa dilekçesinin nikahtan önce verildiğine dikkat çekerek, kararın bozulması yönünde görüş bildiriyor. Böylece, evlilik nedeniyle istifa halinde kıdem tazminatının hangi aşamada ödeneceğine yönelik bir içtihat ortaya çıkmış oldu.

Yargıtay Genel Kurulu'nun konuyla ilgili kararı ise şöyle:

"Somut olayın incelenmesinde, davacının evlenmek amacıyla evlilik tarihi olan 09.10.2006 tarihinden yaklaşık on gün kadar önce 30.09.2006 tarihinde iş akdini sona erdirmek amacıyla davalı iş yerine dilekçe verdiği, yani fesih hakkını, resmi evlilik işlemini tamamlamadan kullandığı, davacı kadın işçinin nikah öncesi iş akdini sonlandırmaya yönelik yaptığı bu işlemin fesih olarak nitelendirilmesinin mümkün bulunmadığı, işyerinden ayrılmak amacıyla verilen dilekçenin istifa mahiyetinde olduğu, bu itibarla 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesinin 1.fıkrasında yer alan ve fesih hakkının, resmi evlilik işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılacağına ilişkin kanunun açık hükmüne aykırı davranıldığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.