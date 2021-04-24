Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor. Yayına uzaktan bağlanan seyircilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir gencin kendisine yönelttiği "Uzaylılar Müslüman mıdır?" sorusuna cevap verdi.

"UZAYDA KİMSE VAR MI BİLMİYORUZ"

Kendisine yöneltilen sorunun ardından tebessüm eden Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için..." ifadelerini kullandı.