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Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi yapılan sahur programında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Uzaylılar Müslüman mı?" sorusu yöneltildi. Hatipoğlu bu soruya "Uzayda kimse var mı bilmiyoruz. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemiyor" yanıtını verdi.

Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?
24 Nisan 2021 Cumartesi 13:11

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor. Yayına uzaktan bağlanan seyircilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir gencin kendisine yönelttiği "Uzaylılar Müslüman mıdır?" sorusuna cevap verdi.

"UZAYDA KİMSE VAR MI BİLMİYORUZ"

Kendisine yöneltilen sorunun ardından tebessüm eden Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için..." ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?


Kaynak: Kamu Saati Özel
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