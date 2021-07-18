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Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı

Niğde'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran tırdan inip yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 74'ü yakalandı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, tır şoförünün gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
18 Temmuz 2021 Pazar 01:13

Niğde-Ankara otoyolunun merkeze bağlı Yıldıztepe beldesi yakınlarında bir tırdan inen göçmenlerin ayrılıp farklı yönlere gittikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİNE DAĞILDILAR

Ekipler, olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada 67 YF 123 plakalı tırın 16 MCF 83 plakalı dorsesinden inen kaçak göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, tır şoförü S.G ile 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niğde Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Şu ana kadar 74 düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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