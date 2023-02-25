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Niğde ve Konya'da meydana gelen depremler sonrası Aksaray'da yer ikiye bölündü

Niğde ve Konya'da meydana gelen depremler sonrası Aksaray'da yer ikiye bölündü

Niğde ve Konya'da meydana gelen depremler sonrası Aksaray'da yer ikiye bölündü
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 22:23

Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3, Konya'nın Ereğli ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Aksaray'da korkutan görüntüler kaydedildi. Aksaray'da yollar ve arazilerde derinliği iki metreye kadar inen yarılmalar oluştu.

Merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan dün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem ile bugün merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki deprem de Aksaray'da da şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ardından şehirde korkutan görüntüler kaydedildi.

KARAYOLUNDA YARIKLAR OLUŞTU

Aksaray-Konya karayolunda ve Sultanhanı bölgesindeki arazilerde yarılmalar oluştu. Karayolu ve arazilerdeki yarılmalar depremin şiddetini gözler önüne sererken yarılmalar yer yer 2 metreye kadar indiği gözlemlendi.

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