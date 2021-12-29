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Niğde Kalesini gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Niğde Kalesi’nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı.

Niğde Kalesini gezen kadın definecilerin üzerine düştü
29 Aralık 2021 Çarşamba 21:35

Edinilen bilgiye göre, Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye U. adlı kadın bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye U.'yu gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kurtarılan Rukiye U. ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye U.'nun ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
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