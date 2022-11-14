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New York Times'ın tepki toplayan Taksim'deki patlama haberi

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayı haberleştiren Amerikan gazetesi The New York Times, "Türkiye'de yıllardır süren sükunet duygusu paramparça oldu" dedi.

New York Times'ın tepki toplayan Taksim'deki patlama haberi
Kamusaati
Kamusaati
14 Kasım 2022 Pazartesi 11:14

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama dünyanın da gündemine girmiş durumda.

Amerikan gazetesi The New York Times'da patlamayla ilgili bir haber yaparak manşetine taşıdı.

"İstanbul'daki ölümcül patlama, terör saldırısı olarak değerlendiriliyor" başlığıyla verilen haberde, Türkiye'nin koronavirüs pandemisinden henüz çıkabilmişken patlamanın gerçekleştiğine değinildi.

"Turistlerin en çok uğradığı bölge olan İstiklal Caddesi, terör eyleminin hedefi"

New York Times ayrıca haberinde Taksim'deki patlamaya ilişkin, "Türkiye'de turistlerin en çok uğradığı bölge olan İstiklal Caddesi, terör eyleminin hedefi oldu. Her yıl dünyanın dört bir tarafından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." diyerek algı yaptı.

"Türkiye'de yıllardır süren sükunet duygusunu paramparça etti"

Haberde, "Patlama, en az altı kişiyi öldürdü, 81 kişiyi yaraladı ve turizm endüstrisi koronavirüs pandemisinden kurtulmaya çalışırken Türkiye'de yıllardır süren sükunet duygusunu paramparça etti." ifadeleri kullanılırken, 5 yılın ardından Türkiye'de yaşanan en kanlı saldırı olduğuna vurgu yapıldı.

Olayın gelişme safhasına da değinilen haberde, "Cadde pazar günü her zamankinden daha kalabalıktı çünkü Türkiye'nin önde gelen futbol takımlarından birinin akşam yakınlarda oynaması ve taraftarları mahalleye çekmesi planlandı." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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