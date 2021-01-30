Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı'ya Taban sahip çıktı, tavan yok

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığından istifa eden Rasim Arı'nın Kültür Merkezi'ndeki düzenlediği basın toplantısında 2 vekil ve partinin üst düzey yöneticilerini göremeyen Ak Parti tavanı tepkisini devam ettiriyor.

1 hafta süresince bekleyişte olan AK Parti tabanı Rasim Arı'nın istifasını açıklaması ile birlikte hem duygusal anlar yaşadı, hem parti yöneticilerine büyük tepkiler yağdırdı.

Özellikle eski başkan Rasim Arı'nın istifasının açıklamadan önce yaptığı ilk duyugusal paylaşım parti tabanını harekete geçirirken, sosyal medyada inanımaz beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyayı daha öncede çok iyi kullanan Rasim Arı'nın bu paylaşımı önceki paylaşımlarına göre patlama yaşattı.

Gelen yorumlarda özellikle Rasim Arı'nın üst düzey yöneticillerce sahipsiz bırakıldığını yazan takipçileri, eski başkanın sağlık sorunlarını bahane ettiğini bile ifade ettiler.

Gerçek nedenin sağlık olamayacağını dile getiren takipçiler baskı ile istifa ettirdiklerini ileri sürdürler vfe AK Parti ve yöneticilerini kızkınlıklarını dile getirdiler.

Fokur fokur kaynayan taban istifadaki gerçek nedenin açıklanmasını istediler ve gerçekten sağlık sorunu olsaydı vekillerin ve yöneticilerin istifa anında başkanın yanında bulunacağını üzerine basa basa belirtiler.

Bu konuda ısrarla parti yetklilerinden açıklama beklediklerini ifade ettiler.