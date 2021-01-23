Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ak Parti’den İstifa Etti mi? Rasim Arı neden istifa etti

Ak Parti Nevşehir Belediye başkanı Rasim Arı , Ak Parti’den istifa etti .

Rasim Arı , istifasını sunmak üzere bugün Ankara’ya gelmişti .

Nevşehir Ak Parti teşkilatı ve önceki dönem ki Ak Parti belediye başkanı ve ekibiyle ciddi sorunlar yaşayan ve birbirlerini yolsuzluk üzerinden hedefe koyan tarafların kavgası artık ayyuka çıkmıştı .

İddialara göre Ak Parti, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın parti çizgisine uymadığı gerekçesiyle “Sağlık Sorunları” gerekçe gösterilerek istifa etmesi istendi.

Bu tutum karşısından Belediye Başkanlığından değil partisinden istifa eden Rasim Arı’nın şimdilik Bağımsız olarak başkanlığa devam edeceği öğrenildi.

Rasim Arı bugün Ak Parti genel merkezine gelerek partisinden istifa ettiği ve bundan sonraki süreçte bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edeceği günün kulis bilgisi...

Ak Parti’den istifa eden ve bağımsız olarak Belediye başkanlığını yürütmeyi tercih eden Rasim Arı’nın , Nevşehir’de basın toplantısı ile bu durumu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Konunun perde arkasını ve tüm detayları ilerleyen süreçte yazacağız .

31 Mart 2019 seçimlerinde %51 le Belediye başkanı seçilen ve kısa sürede yaptığı projelerle halkın takdir ve beğenisini kazanan Nevşehir belediye başkanı Rasim ARI bu akşam itibarı ile Akparti den istifa etti. Yerel yönetimlerde sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet ÖZHASEKİ tarafından istifaya zorlandığı Arının da bu durumu kabul etmediği bundan sonraki Siyasi hayatına bağımsız Belediye başkanı olarak devam edeceği öğrenildi

Nevsehirkenthaber.com sitesinde yer alan habere göre, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ak Parti'den istifa etti.

Haberde "Gün içerisinde Ankaraya giden AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'e bağımsız Belediye Başkanı olarak geri dönüyor. Başkan Arı, "Başkanlığı bırakmam, bağımsız devam" dediği aldığımız bilgiler arasında.şu sıralar Ankara'dan yola çıkan Başkan, konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor." denildi

İSTİFA EDİYOR İDDİASI!

Öte yandan Twitter hesabı üzerinden yaptığı siyasal kulis paylaşımları ile popüler olan Ankara Kuşu hesabı ise bir başka iddiada bulunarak, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti’den istifa ediyor paylaşımlarında bulundu.

Ankara Kuşu hesabından yapılan paylaşımlarda, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yarın AK Parti üyeliğinden istifa edeceği ve Nevşehir halkının Arı’nın arkasında olduğu belirtildi.

AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, kendinden önceki AK Partili belediye yönetiminin yolsuzluklarını araştırdığı için hedef olduğu ve partiden istifa edeceği iddia edildi..