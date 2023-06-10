Necmettin Batırel'den dolar yorumu: Düşüş başlıyor

Ataması merakla beklenen Merkez Bankası Başkanlığı için adı kulislerde en güçlü isim olan Hafize Gaye Erkan için artık kesin gözüyle bakılırken, Eren'in neden dünya finans çevrelerinde 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanındığı ise kariyerinde gizli.