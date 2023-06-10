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Necmettin Batırel'den dolar yorumu: Düşüş başlıyor

Döviz yorumlarıyla fenomen olan ekonomist Necmettin Batırel, yeni öngörüsünde düşüş yaşanacağını söyledi.

Necmettin Batırel'den dolar yorumu: Düşüş başlıyor
Kamusaati
Kamusaati
10 Haziran 2023 Cumartesi 00:00

Türkiye'de seçim dönemi geride kaldı.

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı kabinesinde büyük değişikliğe gitti.

Yeni dönemde ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'e bırakıldı.

Merkez Bankası'nın başına da 'Müthiş Türk kızı' lakaplı Hafize Gaye Erkan getirildi.

Uzun süre 19 lira seviyelerine işlem gören doların seçimlerin ardından 23 lira üzerine çıkması üzerine ekonomistler tek tek görüşlerini paylaşmaya başladı.

Akıllara ilk gelen isim ise Necmettin Batırel oldu.

Daha önce döviz artışının yaşandığı dönemde yükselişe karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisinde bulunan Batırel, sosyal medya hesabından yeni bir öngörüsünü duyurdu.

"Bundan sonra yön aşağı.."

Batırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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