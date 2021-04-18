0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

Necdet Üruğ hayatını kaybetti

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Necdet Üruğ hayatını kaybetti
18 Nisan 2021 Pazar 16:49

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

100 yaşındaki Necdet Üruğ'un Oğlu Hadi Üruğ, "Babamı 23 Mart'ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırdık. Başka şikayeti vardı ama korona teşhisi kondu. Benim de konavirüs pozitif olduğum belirlendi. Yoğun bakıma aldılar. Tedavisi tamamlandı. Korona sürecini atlattı, temiz alana çıktı. Ancak çoklu organ yetmezliği yaşandı. Dün gece de hayatını kaybetti." dedi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

12 Eylül sonrası yapılan Yüksek Askerî Şûra ile 1 Temmuz 1983 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 6 Aralık 1983 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığına atandı.

Necdet Üruğ hayatını kaybetti #1

NECDETLER OPERASYONU

Normal şartlarda dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun 30 Ağustos 1987 tarihli askeri şura toplantısında aynı anda askeri teamüller gereği emekliye ayrılmalı ve yerine Genelkurmay 2. Başkanı Necip Torumtay geçmeliydi.

Ancak bu durumu bilen Üruğ kendisinden sonra gelecek olan komuta kademesinin kendi istediği gibi şekillenmesi için askeri şura toplantısından hemen önce emekliye ayrılmak istedi.

Böylece Necdet Öztorun'un önünü açarak onu emekli olmadan Genelkurmay Başkanı yapmayı planladı.

Bu plandan rahatsız olan Başbakan Turgut Özal, Kenan Evren'in de onayını alarak Bakanlar Kurulu kararıyla Necdet Üruğ ve Necdet Öztorun'u görevden aldı.

Orgeneral Necip Torumtay önce Necdet Öztorun'dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir ay sonra da Necdet Üruğ'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi.

O dönem yaşananlar 'Necdetler Operasyonu' olarak tarihe geçti.

Necdet Üruğ hayatını kaybetti #2

Necdet Üruğ hayatını kaybetti #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber