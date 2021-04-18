Necdet Üruğ hayatını kaybetti

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

100 yaşındaki Necdet Üruğ'un Oğlu Hadi Üruğ, "Babamı 23 Mart'ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırdık. Başka şikayeti vardı ama korona teşhisi kondu. Benim de konavirüs pozitif olduğum belirlendi. Yoğun bakıma aldılar. Tedavisi tamamlandı. Korona sürecini atlattı, temiz alana çıktı. Ancak çoklu organ yetmezliği yaşandı. Dün gece de hayatını kaybetti." dedi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

12 Eylül sonrası yapılan Yüksek Askerî Şûra ile 1 Temmuz 1983 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 6 Aralık 1983 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığına atandı.

NECDETLER OPERASYONU

Normal şartlarda dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun 30 Ağustos 1987 tarihli askeri şura toplantısında aynı anda askeri teamüller gereği emekliye ayrılmalı ve yerine Genelkurmay 2. Başkanı Necip Torumtay geçmeliydi.

Ancak bu durumu bilen Üruğ kendisinden sonra gelecek olan komuta kademesinin kendi istediği gibi şekillenmesi için askeri şura toplantısından hemen önce emekliye ayrılmak istedi.

Böylece Necdet Öztorun'un önünü açarak onu emekli olmadan Genelkurmay Başkanı yapmayı planladı.

Bu plandan rahatsız olan Başbakan Turgut Özal, Kenan Evren'in de onayını alarak Bakanlar Kurulu kararıyla Necdet Üruğ ve Necdet Öztorun'u görevden aldı.

Orgeneral Necip Torumtay önce Necdet Öztorun'dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir ay sonra da Necdet Üruğ'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi.

O dönem yaşananlar 'Necdetler Operasyonu' olarak tarihe geçti.