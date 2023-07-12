NATO Zirvesi'nde 2. gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle diplomatik temaslarına devam ediyor

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde bugünün programı da yoğun geçiyor. İkili görüşmelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi. Erdoğan şu sıralar Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısı 2. gününde sürüyor.

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA "SAVAŞIN KÜRESEL YANSIMALARINA" VURGU

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi. Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız" diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN'IN İKİLİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Zirve kapsamında ikili görüşmelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Erdoğan, günün 2. temasını ise Hollanda Başbakanı Rutte ile yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralar Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor.